السعودية... تحذير "عالي الخطورة" من تحديثات آبل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، في المملكة العربية السعودية، تحذيرا من عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجات شركة "آبل".

وصنف المركز التحذير بـ"عالي الخطورة"، لافتا إلى أنه يتعلق بإصدار آبل عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، والتي توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى عدة نسخ.

وأكد المركز في تحذيره على أنه "يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، الكشف والإفصاح عن المعلومات الحساسة، أعطال في الذاكرة memory corruption".

تحذير أمني رقم: 257-2020



تاريخ: 2020/12/15



بخصوص تحديث أمني في منتجات Apple: https:// https://t.co/NP2btcEfJA#Saudi_CERT pic.twitter.com/XD8EzVYv69 — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) December 15, 2020

​وأشار المركز إلى أنه "يمكن بعض التطبيقات الخبيثة تجاوز تفضيلات الخصوصية (A malicious application may be able to bypass Privacy preferences)".

وتابع المركز أن التهديدات كذلك تشمل "إيقاف البرامج عن العمل فجأة عن بعد، وترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS)، تنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS)، انتهاك سياسة المصادقة (Authentication policy)".

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت آبل توضيحًا لهذه التحديثات.