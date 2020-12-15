زرافة غاضبة في مشهد مرعب... فيديو

تعد الزرافات أطول الحيوانات البرية على الإطلاق وتنتشر في الغابات الأفريقية بصورة كبيرة، ويعشق السائحون متابعتها خلال رحلاتهم في تلك المناطق.

ورغم جمالها الذي يجعل رؤيتها أمرا ممتعا خلال رحلات السفاري السياحية، أو داخل حدائق الحيوانات، فإن تلك الحيوانات يمكن أن تتحول إلى مصدر رعب للسائحين عندما تغضب.

Angry giraffe charges at group of tourists at Kenyan safari in terrifying chase pic.twitter.com/suxYHv3nVq — The Sun (@TheSun) December 15, 2020

ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" إحدى الزرافات الغاضبة أثناء مطاردة مجموعة من السائحين في إحدى غابات كينيا.