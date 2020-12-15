رضوى الشربيني تحدث ضجة جديدة بتصريحاتها عن المرأة

أحدثت مقدمة البرامج المصرية، رضوى الشربيني، اليوم الثلاثاء، ضجة جديدة بسبب تصريحاتها عن المرأة.

ودافعت الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي سفرة" المصرية، في تغريدة لها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن المرأة غير المتلزمة، مؤكدة أنها ليست مستباح التحرش بها لفظا أو فعلا، وذلك بعدما أكدت أن "الله تعالى وجميع الأديان السماويه تنص على احتشام وستر المرأه لنفسها".

وتابعت: "إننا لا نعيش في غابة، وأن الله هو من سيحاسب البشر".

واختتمت رضوى الشربيني تغريدتها بالمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على كل متحرش ومغتصب.

ربنا سبحانه و تعالى وجميع الاديان السماويه تنص على احتشام و ستر المرأه لنفسها...لكن كمان الدين اللى بتتكلموا عنه ماقلش انه الست الغير ملتزمه ينفع تتحرشوا بيها لفظا او فعلا و تبقى مستباحه...احنا مش عايشين فىً غابه دى دوله و اخيرا ربنا اللى بيحاسب

الاعدام لكل متحرش و مغتصب... — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) December 15, 2020

وأثارت تصريحات رضوى الشربيني الجديدة عن المرأة انقساما في الآراء ما بين مؤيد ومعارض.

​يشار إلى أن رضوى الشربيني أثارت جدلا في شهر سبتمبر/ أيلول 2020، بسبب تصريحات لها عن غير المحجبات جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت الأزمة عندما تحدثت الشربيني عن غير المحجبات خلال برنامجها "هي وبس" على فضائية "سي بي سي" المصرية، إذ وجهت نصيحة للسيدات بعدم خلع الحجاب ، قائلة: "أوعى تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وأضافت: "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وإنتي (المحجبة) أحسن عند ربنا".

وقابل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات رضوى الشربيني عن الحجاب بالانتقادات، واعتبروا تفضيل المحجبة على غير المحجبة إحدى الطرق الممهدة للعنف ضد المرأة.

بينما يرى آخرون أنها طالبت السيدات بالحفاظ على إحدى الفرائض المهمة في الشريعة الإسلامية وهي "الحجاب".

وبسبب تلك التصريحات، أحال المجلس الأعلى للإعلام في مصر رضوى الشربيني للتحقيق العاجل، بعد شكاوى تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم".

واعتبر حقوقيون أن تصريحات الشربيني بمثابة تشجيع للمتحرشين بالتحرش بغير المحجبة، وأنه تصريح من شأنه زيادة العنف ضد المرأة، بحسب وسائل إعلام مصرية.