طائرة مدنية تتعرض لخلل في محركاتها أثناء الهبوط... فيديو

تتميز طائرات الشحن بامتلاكها محركات عملاقة تولد قوة دفع هائلة تمنحها السرعة اللازمة للإقلاع، وتعد طائرات "ماكدونال دوغلاس إم - دي 11" إحدى طائرات النقل التي يتجاوز مداها 12 ألف كيلومتر وتعمل بثلاثة محركات.

وتعتمد الطائرة في الهبوط والإقلاع على سلامة محركاتها التي تنظم قوة الدفاع اللازمة لاتزان الطائرة أثناء الهبوط.

Airplane MD-11 full power reverse thrust during landing ✈️ pic.twitter.com/pvaCcGv7c7 — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 15, 2020

وتولد محركات الطائرة ناتج حرق الوقود "العادم" في اتجاه معاكس لاتجاه حركتها في الوضع الطبيعي، لكن يبدو أن الطائرة "إم دي - 11" تعرضت لخلل في محركاتها أدى إلى إطلاق عادم الوقود في نفس اتجاه حركة الطائرة.

يوضح ذلك فيديو متداول على "تويتر" لطائرة من هذا الطراز، وهي تجري عملية هبوط، بينما يكاد الدخان الكثيف أن يغطي أجنحتها.