هنا الزاهد تحقق حلم طلعت زكريا... فيديو

قالت الفنانة المصرية هنا الزاهد، إنها "سعيدة بأن الفرصة أتتها للقيام ببطولة فيلم "ساشا"، الذي كانت تتمنى تقديمه قبل عامين ولكن الفرصة لم تسمح سوى الآن.

وأوضحت الزاهد، في تصريحات مع برنامج et بالعربي، أن "الفيلم فكرة الفنان الراحل طلعت زكريا الذي تعتبره بمثابة والدها وأنه لا يزال في مرحلة التحضيرات الأولية ولم يتم اختيار فريق العمل، معلنة أنه سيتم عمل مسرحية من نفس الفكرة وستعرض بالسعودية.

🎤 هنا الزاهد تحقق حلم طلعت زكريا وقريباً سنتابعها في فيلم “ساشا” والذي سيتحول أيضاً إلى عمل مسرحي في السعودية..



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https://t.co/6Me883742f pic.twitter.com/wnq7PTxSOD — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 15, 2020

كما أكدت هنا الزاهد، أن فكرة فيلم "ساشا" ستقدم في فيلم باسم "باربي" الذي استوحى فكرته طلعت زكريا من هنا التي تشبه الدمية باربي والتي أعطاها الجمهور اللقب، مشيرة إلى أنها انتهت من تصوير 6 حكايات في مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" والذي تجسد فيه مجموعة شخصيات مختلفة، من ضمنها شخصية الفتاة المحجبة التي تسعد بتقديمها في إطار طبيعي يشبه فتيات مصر المحجبات ولن تقدمها كشخصية دخيلة أو غريبة على المجتمع.