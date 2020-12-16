فنانة باكستانية تحصل على الإقامة المميزة في السعودية... فيديو

أعلنت الفنانة الباكستانية زارا البلوشي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن حصولها على الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية.

وكتبت البلوشي على حسابها بـ"تويتر"، تعليقا على حصولها على الإقامة المميزة: "شكراً على الثقة ومنحي الإقامة المميزة".

#الإقامة_المميزة شكراً على الثقة و منحي الاقامة المميزة سعادة ما اقدر اوصفها العيش و الاستثمار في السعودية 💚🤍 ابي اعيش و اموت فيها الحمدلله pic.twitter.com/eRcpGcSYxX — زارا البلوشي (@zara_albaloshi) December 14, 2020

وتابعت "سعادة ما أقدر أوصفها، العيش والاستثمار في السعودية. أريد أعيش وأموت فيها. الحمدلله".

وعلى حسابها في "سناب شات"، أوضحت زارا أسباب تقديمها طلب الإقامة المميزة، حيث قالت في مقطع فيديو: "قررت آخذ إقامة مميزة قبل إني آخذ بيت أو استثمر، الإقامة المميزة كانت فرصة لي (..) لما قدمت عليها كان فيه أشياء كثيرة أقدم عليها، مستندات وملفات (..)".

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وأضافت "من يجب أن يتقدم لا يتردد، ولا يخاف من الطلبات هم يساعدونك ويقفون معك، ما فيه أفضل وأجمل من إنك تسكن في بلد أنت تحبها، مثل السعودية، فيها أمن وأمان (..)".

وأضافت "كنت مقدمة على سنة لكي أفتح مشروع وبعدها أشتري بيت، لما شفت الإجراءات كثيرة، قلت ليه ما آخذها عالعمر (..) لما أخذت الإقامة صراحة، ما فيه أحلى من الاستقرار، مميزاتها حلوة تقدرين تستثمرين، وتعيشين كل عمرك بالسعودية، وتقدرين تشترين أراضي وعقارات، الصراحة مميزات كثيرة".

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وزارا البلوشي من مواليد 12 مايو 1981، وهي ممثلة عُمانية/ باكستانية مولودة ومقيمة في السعودية، ودائما ما تقوم بأداء شخصية المرأة السعودية في أعمالها.