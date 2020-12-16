"تويتر" يعلن عن إغلاق البث المباشر بأحد تطبيقاته

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إغلاق تطبيق Periscope للبث عبر الإنترنت اعتبارا من أبريل/ نيسان المقبل.

ونشر الموقع على حسابه الخاص بيانا جاء فيه "اتخذ موقع Twitter قرارا صعبا بإغلاق تطبيق Periscope. ستتوقف تطبيقات Periscope's iOS و Android عن العمل في 31 مارس 2021".

واعتبارا من 15 ديسمبر، لا يمكن إنشاء حسابات جديدة في التطبيق، وبعد 31 مارس، لن يتمكن المستخدمون من البث هناك ، يلاحظ Twitter.

وجاء في البيان أيضا أنه يمكن الآن البث عبر Twitter Live.

في وقت سابق من شهر كانون الأول/ ديسمبر، استحوذ Twitter على شركة Startup Squad، التي تعمل على تطوير خدمة مكالمات الفيديو. تم الكشف عن تطبيق Periscope بواسطة Twitter في مارس 2015، عندما ادعت الخدمة أنها اشترت Periscope في يناير من ذلك العام.

في نوفمبر الماضي أعلن Twitter أنه كان يقدم ميزة Fleets جديدة هناك، التي تسمح بنشر المشاركات المختفية بعد 24 ساعة.