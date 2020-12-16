صديقة كريستيانو رونالدو تحتفل باقتراب أعياد رأس السنة بصورة مثيرة... صورة

شاركت جورجينا رودريجيز، صديقة نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، متابعيها على منصة "إنستغرام" صورة جديدة من أحدث ظهور لها على الموقع.

وظهرت رودريجيز داخل منزلها بإطلالة مثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية البكيني الأحمر، وبجوارها شجرة "الكريسماس".

وعقلت على الصورة قائلة "حب نفسك هو بداية قصة حب أبدية".

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ليعلق رونالدو على الصورة بثلاثة قلوب، في الوقت الذي حصدت فيه الصورة أكثر من 2 مليون إعجاب.

يذكر بأن حساب رودريجيز يتابعه أكثر من 22 مليون شخص حول العالم، وغالبا ما تقوم بنشر صور لها ولعائلتها برفقة النجم البرتغالي.