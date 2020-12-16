لجين عمران تحتفل برؤية والدتها لأول مرة منذ عام... فيديو

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران على حسابها الرسمي على تويتر مقطعا مصورا لاستقبالها والدها ووالدتها بعد غيابهما عنها لمدة عام كامل.

وعلقت لجين على المقطع بأن "2020 أقسى ما فيها إنها حرمتنا من شوفة الوالد والوالدة ربي يحفظهم.. ولأول مرة تمر سنة كاملة من غير شوفتهم

واليوم الحمد لله وصلوا بالسلامة ونورت دنيتنا بوجودهم".

2020أقسى ما فيها إنها حرمتنا من شوفة الوالد و الوالدة ربي يحفظهم

لأول مرة تمر سنة كاملة من غير شوفتهم

و اليوم الحمدلله وصلوا بالسلامة

و نورت دنيتنا بوجودهم❤🥰

و قررنا أنا و أخواني نستقبلهم بأغنية كانت جزء مهم و سعيد في طفولتنا

أغنية مسلسل

(إلى أبي و أمي مع التحية)😊

تتذكروها؟ pic.twitter.com/v18vFvt3OP — لجين_عمران 🕊 (@Lojain_omran) December 15, 2020

​وأضافت لجين في تغريدتها: "وقررنا أنا وأخواني نستقبلهم بأغنية كانت جزء مهم وسعيد في طفولتنا أغنية مسلسل (إلى أبي وأمي مع التحية) تتذكروها؟"