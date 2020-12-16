لجين عمران تحتفل برؤية والدتها لأول مرة منذ عام... فيديو

وعلقت لجين على المقطع بأن "2020 أقسى ما فيها إنها حرمتنا من شوفة الوالد والوالدة ربي يحفظهم.. ولأول مرة تمر سنة كاملة من غير شوفتهم
واليوم الحمد لله وصلوا بالسلامة ونورت دنيتنا بوجودهم".
2020أقسى ما فيها إنها حرمتنا من شوفة الوالد و الوالدة ربي يحفظهم— لجين_عمران 🕊 (@Lojain_omran) December 15, 2020
لأول مرة تمر سنة كاملة من غير شوفتهم
و اليوم الحمدلله وصلوا بالسلامة
و نورت دنيتنا بوجودهم❤🥰
و قررنا أنا و أخواني نستقبلهم بأغنية كانت جزء مهم و سعيد في طفولتنا
أغنية مسلسل
(إلى أبي و أمي مع التحية)😊
تتذكروها؟ pic.twitter.com/v18vFvt3OP
وأضافت لجين في تغريدتها: "وقررنا أنا وأخواني نستقبلهم بأغنية كانت جزء مهم وسعيد في طفولتنا أغنية مسلسل (إلى أبي وأمي مع التحية) تتذكروها؟"
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