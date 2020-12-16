نجوم سوريا يحتفلون بعودة سامية الجزائري إلى التمثيل... صور

احتفل بعض نجوم الدراما في سوريا بعودة الممثلة السورية القديرة سامية الجزائري إلى التمثيل مرة أخرى.

نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، عدة صور تجمعها بالفنانة السورية القديرة سامية الجزائري، والفنانة السورية شكران مرتجى والفنان أيمن رضا، من كواليس تصوير مسلسل "الكندوش".

وأرفقت سلاف فواخرجي هذه الصور عبر حسابها الرسمي بـ "إنستغرام"، برسالة مؤثرة وجهتها إلى الفنانة القديرة سامية الجزائري.

View this post on Instagram A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)

وقالت: "حبيبة الكل الست سامية الجزائري، نورتي التصوير وبتخلقي فرح وضحك وين ماكنت، وروحك الجميلة بعدها متل ماهي وأحلى كمان، الله يحميك ويخليلنا ياك".

وأوضحت سلاف بطريقة ساخرة عن سبب وجود الفنان أيمن رضا بإحدى الصور وهو يقف خلفهم، قائلة: "الصورة الثالثة أيمن قرر ياخد دور الخلفية، لأن الست سامية ما حبت الحيط اللي ورانا".

كما نشرت أيضا الممثلة السورية الشابة كندة حنا صورة لها على حسابها بـ"إنستغرام" برفقة الفنانة الكبيرة وعلقت عليها، قائلة: "مع النجمة القديرة سامية الجزائري من كواليس مسلسل الكندوش".

View this post on Instagram A post shared by Kinda Hanna (@kindahannaofficial)

ومسلسل "الكندوش" مأخوذ من واقع البيئة الشامية، ويروي قصة حي دمشقي عبر 60 حلقة، ويتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشامية، التي كانت رائجة في الزمن الماضي، علماً أن "الكندوش" هو وعاء موشوري تُخزن فيه الحبوب، ذو فتحة سفلية خشبية ليخرج منها القمح أو العدس أو الحبوب، يتجاوز طوله المترين ونصف.

ويضم نخبة كبيرة من الفنانين السوريين منهم: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، كندة حنا.