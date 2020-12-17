ابنة أحمد السقا تخطف الأضواء في أول ظهور لها... صور

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان المصري أحمد السقا لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت في الصورة التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، ولاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، نادية ابنة أحمد السقا للمرة الأولى، وهو يحملها على ظهره وكتفيه.

يُذكر أن الفنان المصري أحمد السقا متزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، وأنجب منها ولدين وفتاة، هم حمزة وياسين ونادية، واتجهت زوجته للعمل في مجال تقديم البرامج عام 2019 من خلال برنامج its show time على قناة "cbc".

وكان أحمد السقا، قد علق في وقت سابق على ما أشيع عن خلاف بينه وبين زميله أمير كرارة في كواليس مسلسلهما الجديد "نسل الأغراب"، وفي هذا الصدد نشر على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة لهما وعلق: "ربنا يكفينا شر العين"، ليرد عليه كرارة: "باين أننا متخانقين قوي".