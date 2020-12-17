عصابة من حيوانات مزرعة تهرب من حظيرة ليلا وترعب الناس وسط مدينة تركية... فيديو

هرب خروف وماعز وثلاثة حملان من حظائرها في منتصف الليل وسارت إلى المدينة لإحداث الأذى والفوضى في مدينة نفسهير وسط تركيا.

مشهد بين المزح وبين الرعب فيديو يوثق مثل مشهد مثل حلم في تركيا، عصابة من حيوانات تجتاح الشوارع، وتم تداول الفيديو المصور على منصة "تويتر"، تظهر لقطات كاميرات المراقبة التي نشرتها حكومة المدينة الحيوانات غير المستقرة وهي تهدد السكان المحليين وتتهم ضباط الأمن الذين حاولوا اعتقال الأشرار الريفيين.

1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alınmış bulunmaktayız.... pic.twitter.com/hZWmMMj9U8 — Nevşehir Belediyesi (@nevsehir_bel) December 14, 2020

وفقا لمالك الحيوانات، حسن أونبولان، فتحت الرياح بوابة حظيرتها أثناء الليل، وعند هذه النقطة هربت الحيوانات نحو وسط المدينة لقضاء ليلة في الشارع، وقال:

"علمت أن الحيوانات وصلت إلى الجزء الأمامي من مبنى الخدمات البلدية وأخذتها الفرق الأمنية إلى مدينة الحيوانات ثم سلمت السلطات ماشيتي".