"ده تهريج"... عبد الرحمن أبو زهرة يخرج عن صمته بشأن تصريحه المثير للجدل

أثار الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، جدلاً كبيراً خلال الأيام القليلة الماضية، إثر حديثه خلال تكريمه في مهرجان التجربة الأولى، حيث حرّف بيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي.

ورد الفنان الكبير، على هذا الجدل في تصريح خاص مع موقع "مصراوي"، قائلا: "ده تهريج.. اللي بيهاجم جاهل مقراش الكلام.. ليه حرام إني أحرف بيت الشعر! نص قرآني ولا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيه يعني غيّرت في نص شعري؟".

وأضاف أبوزهرة: "أحمد شوقي طول عمره بيقولنا البيت الشعري، وكلنا نحترمه جدا عن التعليم والعلماء، لما بقى عن ممثل بقى حرام؟! مش فاهم يعني". متابعا: "أنا قلت (كاد الممثل أن يكون رسولا)، هو أنا قلت إن الممثل أصبح رسولا؟ أنا قلت (كاد).. مبيعرفوش يقروا".

يذكر أنه تم تكريم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية الذي أقيم بمسرح النهار بوسط البلد. وأعرب عبد الرحمن أبو زهرة، عن سعادته لتكريمه بمهرجان المهن التمثيلية، وقال إنه تمتع بحماس كبير جعله يريد أن يعود مرة أخرى للعمل على خشبة المسرح. وقال إن الممثل صاحب رسالة، وأنه دائماً يقول: "قف للممثل وفه التبجيلا كاد الممثل أن يكون رسولا".