رسالة أخيرة إلى حلا الترك... ومنى السنابر تعلق على عدم رد أحلام على دعوتها للتدخل

وجهت منى السنابر، رسالة أخيرة إلى ابنتها الفنانة حلا الترك، وكشفت أنها ناشدت الفنانة الإماراتية أحلام التدخل من دون أن تبدي الأخيرة أي رد فعل.

وأكد السنابر، خلال برنامج ET بالعربي، أنها "لجأت إلىى أحلام بسبب العلاقة المميزة التي تجمعها بحلا، ولأن الأخيرة ترى فيها أمّها الثانية"، وذكرت أنها "لم تقصد بهذه المناشدة إحراج أحلام وإجبارها على التدخل في قضية عائلية خاصة".

وأوضحت أنها "طلبت منها ذلك من منطلق إنساني، بعدما تحوّل الخلاف إلى قضية رأي عام"، معتبرةً أن "تدخل أحلام فيها يمكن أن يعزّز من قيمتها الفنية والإنسانية".

كذلك أشارت السابر، الى تأثير الجو العائلي الذي يعيش فيه أولادها، وأضافت: "أنا ما كنت مستقلة في حياتي، كنت عايشة مع أهل الزوج، كان فيه تأثير كبير على تربية الطفل ومافي أم ما تحب إنه ولادها يكونوا بارين في أهلهم وحتى في الناس اللي ما بتعرفها".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

وبعد الحكم عليها بالحبس سنة، دعت منى السابر، الفنانة الإماراتية أحلام بالتدخل لحل الأزمة، مشددة على أنها لا تمتنع عن دفع المبالغ المطلوبة، ولكنها بانتظار الحصول على النفقة من زوجها السابق ووالد حلا محمد الترك.

كما علقت الفنانة البحرينية، حلا الترك، على سجن والدتها منى السابر، بعدما رفعت عليها دعوى قضائية، وقالت: "أنا ما رفعت على أمي قضية ولا تسببت بالذي يحصل... هي تبقى أمي وأنا أحبها وأتمنى لها الخير". وتابعت متسائلة: "هل فكرت أمي ماذا ممكن أن يحصل بعد الفيديوات التي ظهرت بها".