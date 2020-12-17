النشطاء يجرون مقارنة "مخيفة" بين مستوى مترو موسكو ونيويورك... صور

قارن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بين محطات المترو في روسيا والولايات المتحدة.

نشرت صاحبة المنشور صورتين على تويتر: إحداهما تظهر محطة كييفسكايا في موسكو، والأخرى محطة تشامبرز ستريت في نيويورك.

moscow metro station i used a lot vs nyc subway station i use a lot pic.twitter.com/6102ljO7CW — katya (@kazbek) December 14, 2020

وكتت المستخدمة كازبيك: "محطة مترو أنفاق في موسكو، كنت أستخدمها كثيرًا، ومحطة مترو في نيويورك، التي استخدمتها كثيرًا الآن".

وتفاعل النشطاء مع المنشور وتبادلوا آرائهم متوصلين إلى استنتاج حول تفوق مترو أنفاق موسكو على مترو نيويورك.

and if you're into stuff from a later period, plz stan soviet metro designer nina aleshina because she was amazing. https://t.co/3ivCemNYKh — katya (@kazbek) December 14, 2020

وأكد أحد المستخدمين، أن هذا أفضل دليل لإهمال الأمريكيين تحسين الوسط العام.

وكتب آخر، "تشتهر محطة تشامبرز ستريت بكونها الأسوأ في نيويورك منذ عقود. وإنها قديمة لدرجة أنها أصبحت موقعًا شهيرًا لتصوير البرامج التلفزيونية والأفلام. وبالطبع مترو موسكو أفضل من جميع النواحي".

Moscow metro is so awesome. Can't wait to try the new M15 ring. pic.twitter.com/Y1oYNJTQ9I — Apricot Lennon 🐱🥙 (@earcity) December 15, 2020

وقال جي دبليو هات: "أندهش دائما لمستوى البنية التحتية التي تتميز بالإهمال والتراجع وموافقة الأمريكيين بالعيش في هذه الظروف".

Moscow metro. Meanwhile, back in New York City pic.twitter.com/tuGV5p1W4I — Всю жизнь в раю! (@northern_50) March 30, 2019

واعترفت مستخدمة أخرى، "من المحتمل أن يكون مترو موسكو هو نظام النقل العام المفضل لدي في العالم".