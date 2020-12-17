هل يقصد عمرو دياب دينا الشربيني فعلا بكلماته في الأغاني؟

أعلن المطرب المصري المخضرم، عمرو دياب عن ألبومه الجديد، ولكن اسمه أثار جدلا واسعا، حيث وصفه البعض بأنها رسالة "مبطنة" إلى دينا الشربيني، التي تشهد علاقتهما حاليا توترا كبيرا.

وأصدر عمرو دياب ألبومه الجديد تحت اسم "يا أنا يا لأ"، ومن المقرر أن يطرح رسميا يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأثار اسم الألبوم وكلمات أغنيته الرئيسية "يا أنا يا لأ" تساؤلات عديدة حول أن الهضبة يوجه بها رسالة إلى دينا الشربيني.

وتقول كلمات أغنية "يا أنا يا لأ": "يا أنا يا لأ محدش تاني يا أنا يا لأ.. ولا هتلاقي في نص حناني ولا في أرق.. بلف ودور وأنا معذور ومعايا حق".

ولكن الناقد الفني الشهير، طارق الشناوي، قالي في تصريحات أوردها موقع "مصراوي" إنه يستبعد بصورة كبيرة أن يوجه عمرو دياب رسائل من خلال أغانيه.

بعد ارتباط اسمها بأغاني #عمرو_دياب خلال ال 3 سنوات الأخيرة.. #طارق_الشناوي يرد على ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/0lCr0oyA3R — مصراوي (@masrawy) December 17, 2020

​وتابع الشناوي قائلا "ذكاء عمرو دياب من المستحيل أن يخونه ويورطه، ليستخدم أغانيه بتلك الطريقة وأن تكون دينا الشربيني هي المقصودة بأغانيه".

يذكر أن ألبوم "يا أنا يا لأ" هو الثاني لعمرو دياب في عام 2020، حيث سبق وطرح ألبوم "سهرانين في مطلع مارس/آذار الماضي.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني حتى لحظة كتابة هذه الشطور ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران معا في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته، كما تداولت تقارير صحفية عديدة نشوب خلاف كبير بينهما أدى إلى انفصالهما.