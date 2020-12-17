هل توفيت الفنانة إنعام سالوسة كما يروج على منصات التواصل؟

ومع تزايد انتشار أنباء وفاة الفنانة المصرية، خرج نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، اليوم الخميس، لينفي هذه الشائعة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأكد زكي أن ما نشر عن وفاة إنعام سالوسة شائعة، وتابع أن صحتها جيدة وبخير.

وانتشرت شائعة وفاة إنعام سالوسة بعد احتفالها مؤخرا بعيد ميلادها الـ81 في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

" القرب مش معناه ان احنا نبقى لازقين في بعض ، في ناس كتير بينهم و بين بعض بلاد ، لكن اقرب من ناس عايشين تحت سقف واحد "



"إنعام سالوسة ، لف و دوران ٢٠١٦ "#انعام_سالوسة pic.twitter.com/3kYSA4sowz — bery 💕🦅💕 (@bero_thabet555) December 15, 2020

يشار إلى أن إنعام سالوسة نشأت في مدينة المنصورة المصرية، ويزخر رصيدها الفني بالعديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الناجحة والشهيرة، منها مسلسلات "ليالي الحلمية" "رأفت الهجان" و"عائلة الحاج متولي"، وأفلام "الإرهاب والكباب" و"عسل إسود" و"الحرب العالمية الثالثة" و"لف ودوران" و"إكس لارج".

وسالوسة متزوجة من المخرج المسرحي، سمير العصفوري، وأثمر زواجهما عن ابنة هي المخرجة تغريد العصفوري.

وكان آخر أعمال إنعام سالوسة الفنية، المشاركة في بطولة مسلسل "الفتوة"، الذي عرض في رمضان 2020، من بطولة ياسر جلال، ومسلسل "ضربة معلم" من بطولة محمد رجب.