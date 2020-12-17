الحكم على فضل شاكر بـالسجن 22 عاما يثير تفاعلا واسعا... والفنان يلتزم الصمت

أثار خبر الحكم بسجن الفنان اللبناني، فضل شاكر، 22 عاما مع الأشغال الشاقة، تفاعلا واسعا بين محبيه ومعجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه صدر بعد أن بدأ المطرب الشهير في استعادة مستواه الفني، وتحقيق أحدث أغانيه نجاحات كبيرة.

وتساءل أحد معجبي فضل شاكر على موقع "تويتر" حزينا عمن سيغني له الآن بعد الحكم بسجن الفنان اللبناني.

​وغرد معجب آخر: "والله صدع مخي وحزنت وبكيت عليه".

والله صدع مخي وحزنت وبكيت عليه #فضل_شاكر — Noura (@vilz77) December 17, 2020

​وكتبت معجبة أخرى: "حزينة أحب أغانيه".

​وعلقت معجبة أخرى: "لأ إلا فاضل شاكر والله بريء".

لاء الا فاضل شاكر واللهي بريء 💔💔#فضل_شاكر — A (@1mup_) December 17, 2020

​وأكد معجب آخر أنه لم يصدق في البداية خبر الحكم بسجن فضل شاكر واعتقد أنها شائعة، وطالب ببناء استوديو تسجيل له داخل السجن لكي لا يحرم جمهوره من أغانيه.

#فضل_شاكر حسبته إشاعة طلع صدق أطالب ب أستديو له فالسجن 💔. — Mona. (@moan56) December 17, 2020

وأصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، أمس الأربعاء، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكمين غيابيين بحق الفنان فضل شاكر، يقضيان بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية.

وقضى الحكم الأول بحسب الوكالة الوطنية للأنباء، بسجن شاكر 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني فقضى بسجنه 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان، قد أصدرت حكما عام 2017 بإعدام الشيخ أحمد الأسير بتهمة القيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني، في مدينة صيدا جنوب لبنان عام 2013.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية أحمد الأسير، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور عام 2015، فيما لا يزال فضل شاكر متواريا عن الأنظار.

ومن جانبه، مازال فضل شاكر يلتزم الصمت بشأن الحكم الصادر في لبنان بسجنه 22 عاما، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وكانت آخر تغريدة لشاكر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الأربعاء، والتي تضم جلسة تصوير جديدة له.

وحقق فضل شاكر في الفترة الحالية نجاحات في أغانيه الجديدة، وكان آخرها أغنية "ابقى قابلني"، التي طرحها الأسبوع الحالي باللهجة المصرية، واجتازت مليوني مشاهدة على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.