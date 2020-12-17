مخرج أحدث أفلام زينة يعرض مشهدا محذوفا منه يجمعها بفنانة تونسية... فيديو

أزاح مخرج أحدث أفلام الفنانة المصرية، زينة، اليوم الخميس، الستار عن مشهد محذوف منه، والذي تظهر فيه مع الفنانة التونسية، عائشة بن أحمد.

وشارك المخرج سعيد الماروق المشهد المحذوف من فيلم "الفلوس" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي تشكو فيه زينة وعائشة بن أحمد من شعورهما بالوحدة والاشتياق لبعضهما البعض، كما سردا خلاله ذكريات تجمعهما، وانتهى المشهد بتبادلهما قبلات وأحضان.

من جانبها، علقت زينة على المشهد المحذوف قائلة: "إيه الحاجات الحلوة دي"، وسألت المخرج سعيد الماروق عن موعد ظهور ذلك المشهد.

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وطرح فيلم "الفلوس" في دور العرض السينمائية بشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وهو قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ومن إخراج سعيد الماروق.

والفيلم من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، و يشارك فيه أحمد السقا ومي عز الدين كضيفي شرف.

واُتهِم تامر حسني وقت عرض فيلم "الفلوس" بسرقة فكرته، وهو ما نفاه في عرضه الخاص، وأكد أنه غير مقتبس، وأضاف: "الفيلم فيلمي، أنا اللي كاتب قصته، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وظللنا أعوام نعمل عليه"، بحسب تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما".

وتدور أحداث فيلم "الفلوس"، حول نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.