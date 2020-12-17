بعد غياب أكثر من عام... جورج وسوف يفاجئ جمهوره في نهاية 2020 المليئة بالصعاب... فيديو

فاجأ الفنان السوري، جورج وسوف، اليوم الخميس، جمهوره في نهاية عام 2020، الذي شهد العديد من الصعاب بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وطرح وسوف أحدث أغانيه "صاحي الليل" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحي، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج ردولف جبر.

وكان جورج وسوف طرح أغنية "صاحي الليل" لأول مرة يوم الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عبر تطبيق "أنغامي" الموسيقي.

وتقول كلمات الأغنية: "يا بختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحدة، ومين يقدر ينام الليل هو وخياله مع واحدة، في ناس بتنام على الساعة 11 أو 12 وناس الساعة واحدة/ وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة".

ويعود جورج وسوف بأغنية "صاحي الليل" للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من عام، منذ أن قدم أغنية "سكت الكلام" في نيسان/ أبريل 2019، وهي كلمات ​عاطف يونس​، وألحان ​شاكر الموجى، وتوزيع موسيقي ​طونى سابا​، ومن إخراج ​أحمد المنجد.

يشار إلى أن جورج وسوف احتفل مؤخرا بخطوبة نجله، وشارك صورا للأخير مع عروسه عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها: "ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإيلينا سركيس على الطريقة المودرن نظرا للأوضاع الكورونية".

ثم وجه رسالة للعروسين هي "إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى أصبح جدو يا حبيب قلبه للبابا".

من ناحية أخرى، أفادت تقارير لبنانية أن جورج وسوف سيختتم عام 2020، بلقاء تلفزيوني سيذاع في ليلة رأس السنة

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن حلقة جورج وسوف ستكون استثنائية، وتحمل الكثير من المفاجآت.

ووفقا لمصادر، فقد قام الإعلامي اللبناني هشام حداد، بإجراء المقابلة مع المطرب الشهير بـ"سلطان الطرب" لصالح فضائية "لنا"، الذي قدم خصيصا من مدينة حمص السورية حيث يقيم في الفترة الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بصحبة فرقته الموسيقية لتصوير اللقاء.

وفي الحلقة، يتحدث جورج وسوف عن أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كما سيكشف أسرارا عن زواجه الثاني من ندى زيدان، التي انفصل عنها، كما سيتحدث عن ابنتهما عيون، البالغة من العمر 4 سنوات.

وسيتطرق جورج وسوف كذلك في اللقاء التلفزيوني إلى الوضع في العالم العربي ومشاريعه الفنية الجديدة في عام 2021.