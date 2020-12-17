بطل أفلام "سيد الخواتم" بعد تطعيمه بلقاح كورونا: أشعر بالبهجة

أكد الممثل البريطاني، إيان مكيلان، أنه شعر بالبهجة بعد حصوله على الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، المسؤولة عن إدارة برنامج التطعيم الشامل ضد فيروس "كورونا" المستجد في بريطانيا، عدة صور لمكيلان (81 عاما) وهو يرتدي قميصا أزرق ووشاحا بألوان قوس قزح، وهو يرفع إبهامه في علامة على الرضا عند تلقيه الجرعة.

ونقل عن مكيلان قوله في إحدى منشورات هيئة الصحة الوطنية التي أعاد نشرها على موقع "تويتر" "إنه يوم مميز جدا، أشعر بالبهجة".

وتابع: "لن أتردد في التوصية باللقاح لأي شخص، أشعر بأنني محظوظ جدا لأنني تلقيت التطعيم".

“It’s a very special day, I feel euphoric. I would have no hesitation in recommending it to anyone. I feel very lucky to have had the vaccine.”



It’s a thumbs up from Sir @IanMckellen who received the first dose of his #CovidVaccine today 👍https://t.co/W6JtOiwciR pic.twitter.com/otfqkj7I9J — NHS London (@NHSEnglandLDN) December 16, 2020

كما حث مكيلان كل من يمكنه الحصول على اللقاح بأن يفعل ذلك.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc — Ian McKellen (@IanMcKellen) December 17, 2020

ومن أشهر أدوار إيان مكيلان على شاشة السينما تجسيده لدور الساحر "غاندالف" في سلسلة الأفلام الخيالية "سيد الخواتم" (Lord of the Rings) ودور الشرير "ماغنيتو" في أفلام الأبطال الخارقين "رجال إكس".

أعلن وزير بريطاني ، أمس الأربعاء، أن نحو 140 ألف مواطن جرى تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى الآن في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الإعلان جاء وسط تصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية لنشر أعداد الحاصلين على اللقاح.

وقال الوزير المسئول عن توزيع اللقاح ناظم الزهاوي إن 137,897 شخصا حصلوا على حقن لقاح "فايزر/ بيو إن تيك"، خلال الأيام السبعة الأولى من انطلاق عملية التطعيم.

وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع اللقاح.

ويتولى الزهاوي، وهو من أصول عراقية، منصب وزير الدولة للأعمال. وفي مهمته الجديدة يرفع الزهاوي تقاريره إلى وزير الصحة مات هانكوك، مع التركيز على عملية توزيع اللقاح.