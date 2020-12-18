فنان مصري يحذر الجمهور من "جمال الحريم"... فيديو

أعرب الفنان خالد سليم في مقطع فيديو ظهر فيه مع الفنان حازم سمير، عبر "فيسبوك"، عن سعادتهم بردود الفعل على حلقات مسلسل "جمال الحريم".
وقال حازم سمير إنه "يتابع ردود الفعل على الحلقات الأولى من المسلسل"، موجها الشكر للجمهور على الدعم ووعدهم بحلقات قادمة أكثر إثارة وتشويق.
وبدوره، حذر خالد سليم متابعي المسلسل قائلًا: "من النهاردة لغاية آخر المسلسل هتلاقوا مفاجآت كتير جداً وياريت تبقوا منورين النور ويبقى حد معاكوا مش لوحدكوا".
مستنية ايه يانور علشان تصدقي بعد كل اللي بيحصلك وبتشوفيه ده 😞— Synergy - تامر مرسي (@SynergyTamer) December 17, 2020
تابعوا مسلسل #جمال_الحريم
من الأحد إلى الخميس على قناة #Dmc 🖥😍 الساعة 08:00 مساءً ⏰
الإعادة الساعة 03:00 صباحا ⏰ و الساعة 12:30 مساءاً ⏰
و على قناة #DMC_DRAMA 🖥😍الساعة 11:00 مساءاً 🕚 @NourActress pic.twitter.com/FmvHzgPhN7
مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور وخالد سليم والفنان وصلاح عبد الله وأشرف مصيلحي ودينا فؤاد وحازم سمير وإيهاب فهمي وأمير شاهين، تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.
وتصدر مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم" تريند رقم واحد على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد عرض الحلقة الرابعة منه مساء الأربعاء الماضي، بسبب جودة تصوير والتشويق والتجديد فى طريقة سرد الأحداث.
مسلسل #جمال_الحريم يتصدر الأول على قائمة التريند على تويتر 😍💪— Synergy - تامر مرسي (@SynergyTamer) December 16, 2020
تابعوا مسلسل جمال الحريم من الأحد إلى الخميس على قناة #Dmc 🖥😍 الساعة 08:00 مساءً ⏰
و على قناة #DMC_DRAMA 🖥😍الساعة 11:00 مساءاً 🕚 @tamermursii@NourActress@KhaledSelim_ii@DFouad@SalahAbdallah pic.twitter.com/WNaYdRLmIn
ويناقش المسلسل قضية الجن والعفاريت والمعاناة التي يمر بها الأبطال مع هذا الأمر مع محاولة التخلص منها، بالإضافة إلى فكرة الدجل والشعوذة، والعالم السفلي، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن، هما العصر الحديث والقديم، وقد تصاعدت أحداث العمل، مع بداية عرضه، ونجح في جذب المشاهدين بصورة كبيرة.
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