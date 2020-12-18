فنانة مصرية تحتفل بعيد زواجها من رجل أعمال قبل موعده بـ4 أشهر

ووفقا لموقع "في الفن" المفارقة أن عيد زواجها من المفترض أن يكون في أبريل/نيسان القادم، حيث أقيم حفل زفافها في أبريل من العام 2019.

وعلى حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشرت ياسمين عبر خاصية القصص القصيرة فيديو يظهر احتفالها.

وظهر به قائمة عشاء لفردين مكون من الأسماك والمقبلات والمشروبات، وباقة ورود وصورة من حفل عقد قرانها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية"، وهو من تأليف مصطفى جمال وإخراج مرقس عادل، وعالجه دراميا محمد سيد بشير، وأنتجه شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.

وكانت ياسمين قد قامت ببعض الأعمال الإنسانية ونشرتها عبر حسابها على "انستغرام"، منها مقابلتها مع "سيدة المطر" وتكريمها لها في بيتها.

وكذلك حققت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، أمنية طفلة، خلال زيارتها لأحد مستشفيات سرطان الأطفال في العاصمة المصرية القاهرة، حينما طلبت الطفلة التي توجد في المستشفى وتدعى "سلمى" مقابلة ياسمين صبري، ما جعل إدارة المستشفى تتواصل مع الفنانة بشكل مباشر وأبلغتها عن رغبة الطفلة المعجبة بها، وهو ما قابلته الممثلة بكل ترحاب، بحسب تصريحات مدير عام العلاقات العامة بالمستشفى.