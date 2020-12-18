غوغل توضح سبب إضافة اسم بوتين عند ترجمة عبارة شائعة

شرحت شركة غوغل سبب ترجمة كلمة "Mr President" إلى "فلاديمير فلاديميروفيتش" في خدمة غوغل ترجمة.

وكشف المستخدمون أنه إن كتبت "كيف حالك، سيدي الرئيس" أو "كل عام وأنت بخير، سيدي الرئيس" أو "مرحبا، سيدي الرئيس" باللغة الانجليزية فستترجم الخدمة العبارة سيدي الرئيس إلى اللغة الروسية "فلاديمير فلاديميروفيتش".

وتعمل ترجمة غوغل على أساس التعلم الآلي حيث يدرس الروبوت أمثلة الترجمة على الإنترنت ويستخلص استنتاجات من ذلك، وأحيانا هذه الاستنتاجات تكون غير صحيحة. وهكذا يبدو أن غوغل تعلم الترجمة الخاطئة من المستخدمين.

وقالت غوغل، يمكن للروبوت أحيانا إعطاء ترجمة خاطئة ونشكر المستخدمين الذين انتبهوا للترجمة غير الدقيقة ونحن نعمل على تصحيحها الآن.