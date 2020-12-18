ممرضة يغمى عليها بعد تلقيها لقاح "فايزر" المضاد لكورونا... فيديو

أغمي على ممرضة في مستشفى بولاية تينيسي بعد تلقيها لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لكورونا.

ووقع الحادث في مؤتمر صحفي في مستشفى ميموريال بعد 17 دقيقة من تطعيم الفتاة.

وقال الأطباء المناوبون في ذلك الوقت، إن إغماء الممرضة لم يكن مرتبطًا باللقاح، وتحدث هذه الحالة أحيانا بعد إجراءات طبية. وأوضحت الفتاة نفسها أن هذا يحدث لها إذا كانت تشعر بالألم.