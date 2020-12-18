ياسمين صبري تحتفل "مبكرا" بعيد زواجها من أحمد أبو هشيمة... صور وفيديو

فاجأت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، متابعيها اليوم الجمعة، باحتفالها مبكرا بعيد زواجها من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.

وشاركت ياسمين صبري متابعيها صورا وفيديو من استعداداتها لعيد زواجها الأول، والذي يتضمن قائمة طعام لفردين، تضم شاي وقهوة وأصنافا من اللحوم والأسماك وتحلية، بالإضافة إلى ورود وصورة من حفل زفافها على أحمد أبو هشيمة.

ونوهت ياسمين صبري بأن كل اللحوم والأسماك والشاي القهوة التي تتوافر في قائمة طعامها هي غذاء صحي من مصادر مستدامة.

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ويأتي احتفال ياسمين صبري بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، قبل 4 أشهر من موعده الأصلي، إذ احتفلا بزفافهما في 17 نيسان/ أبريل 2020.

أقيم حفل الزفاف في أجواء خاصة ، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال العروسان فى بيان مشترك: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".

وتابعا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وأكد أحمد أبو هشيمة خطوبته من ياسمين صبري، في شهر مارس/ آذار 2020.

يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.