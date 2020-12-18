دينا الشربيني في أول ظهور لها بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب... صورة

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، صورة لأول ظهور للفنانة المصرية، دينا الشربيني، بعد أنباء انفصالها عن الفنان، عمرو دياب.

وشارك الكاتب والسينارست، محمد سليمان عبد المالك، صورة له مع دينا الشربيني، من تحضيرات مسلسلها التلفزيوني الجديد "قصر النيل"، والذي سيعرض في موسم رمضان 2021، ومن إخراج خالد مرعي الذي يظهر في الصورة أيضا.

دينا الشربيني في أحدث ظهور لها خلال تحضيرات مسلسل “قصر النيل” لـ رمضان 2021، برفقة الكاتب والسينارست محمد سليمان عبدالمالك والمخرج خالد مرعيhttps://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي pic.twitter.com/MeqWa6CP0K — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 18, 2020

​وكانت مصادر إعلامية كشفت الفترة الماضية عن وقوع شجار بين النجم المصري عمرو دیاب، وحبیبته الفنانة دینا الشربیني، أدى إلى علو صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية أن علاقة عمرو دياب، بدينا الشربيني انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "إنستغرام"، وطرده لها من شقته في فندق "الفورسيزونز".

فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن "الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة، مؤكدا أن "الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزاوج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع"، فكتب أيمن: "حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا".