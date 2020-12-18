ماذا قال الفنان المصري عبد العزيز مخيون عن الربيع العربي في تونس... فيديو

تحدث الفنان المصري، عبد العزيز مخيون، عن الربيع العربي في تونس، وذلك بمناسبة تكريمه، اليوم الجمعة، في حفل افتتاح الدورة الـ31 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية.

وقال في كلمته على المسرح للجمهور بمناسبة تكريمه إن "تونس هي التي أشعلت شرارة الربيع العربي، وها نحن هنا في "أيام قرطاج السينمائية" نحاول أن نجعل الحياة تستمر ونتحدى المرض والجهل والتعصب بالفن".

وتابع مخيون مؤكدا تقديره لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وأن تكريمه فيه أمر كبير جدا يفوق كل المهرجانات والجمعيات المصرية التي تلقى منها تكريمات، وذلك بسبب عراقته وأصالته، واختتم كلمته للجمهور الحاضر قائلا: "أشد على أياديكم وأقبلكم".

ويأتي حديث عبد العزيز مخيون احتفالا بمرور 10 سنوات على اندلاع أحداث "الربيع العربي" والتي بدأت من مدينة "سيدي بوزيد" التونسية بعد أن أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه.

وتلقى عبد العزيز مخيون تكريما من إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، عن مسيرته الفنية الطويلة.

ومن أبرز أدوار عبد العزيز مخيون الفنية، تجسيده لشخصية الموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، في مسلسلات "أم كلثوم" و"السندريلا" و"أبو ضحكة جنان"، كذلك من أدواره المتميزة شخصية "طه السماحي" في مسلسل "ليالي الحلمية"، ودوره في مسلسل "الجماعة"، الذي يرصد تاريخ جماعة الإخوان المسلمين.

وتضم قائمة المكرمين كذلك في مهرجان أيام قرطاج السينمائية العام الحالي، كل من سلمى بكار والتونسي عبد اللطيف بن عمار والموريتاني ميد هوندو.

ويشارك في الدورة 31 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أكثر من 120 فيلما محليا وأجنبيا.