بدون ماكياج... فيفي عبده ترد على مروجي شائعة وفاتها... فيديو

خرجت الفنانة المصرية، فيفي عبده، اليوم الجمعة، لكي ترد على أنباء متداولة عنها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتناول دخولها العناية المركزة ووفاتها، وذلك بعدما كشفت عن مرضها.

وشاركت الممثلة والراقصة المصرية، رسالة مصورة لها لجمهورها من داخل منزلها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها ولمرة نادرة وهي بدون ماكياج.

وأكدت فيفي عبده في رسالتها أنها بصحة جيدة وتتواجد في منزلها، ولا صحة لما تردد عن وجودها في العناية المركزة ولفظها أنفاسها الأخيرة، وأن كل ما تعاني منه هو ألم في ساقيها، وبدأت في التحسن تدريجيا، وأنه من الجيد أن تسمع عن شائعة وفاتها وهي مازالت حية.

وتابعت موجهة رسالة لمروجي شائعة وفاتها: "كل هذه شائعات يروجها ناس مرضى، وحرام عليكم تصدموا وتقلقوا جمهوري الذي يحبني ومن لم يحبني، فحسبي الله ونعم الوكيل وربنا يعطي الجميع الصحة، ولنكتفي بهذا القدر".

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وكانت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، اجتاحت عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.

وخرجت فيفي عبده، في فيديو بنفسها خلال الأيام لتتواصل مع متابعيها وتنفي شائعة الوفاة قائلة: "أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا، عاوزة أقولكم أي سوير أي لوف يو"، ليكون بذلك ردا قاطعا على الشائعات التي انتشرت مؤخرا.

وشكك عدد كبير في المقطع، مؤكدين أنه قديم بسبب ظهور فيفي فيه وهي بكامل أناقتها ولياقتها وهو ما لا يتناسب مع الفيديو الذي نشرته قبل ذلك وهي على فراش المرض تطلب الدعاء، كما أن ابنتها هنادي خرجت في تصريحات صحافية أكدت أن والدتها لا تستطيع الحركة.

وكانت فيفي عبده، قد أكدت أنها "تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك"، مشيرة إلى أنها "عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي".