هواوي تفاجئ غوغل بإطلاقها محرك بحث جديد خاص بها

أطلقت شركة هواوي عملاق للتكنولوجيا الصيني محرك بحث جديد لجميع الأجهزة المحمولة، باسم "Petal Search" المنافس لغوغل، التي تحتكر نحو 97% من عمليات البحث في أوروبا.

وقال نائب مدير إدارة أوروبا للبحث بشركة هواوي، فرناندو جارسيا، المسؤول عن التطبيق، الخميس إنه تم فتح النطاقين "petalsearch.com" و"gopetal.com" على الإنترنت بحيث يمكن لأي مستخدم لجهاز بنظام أبل أو أندرويد استخدام هذا المحرك البحث، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.

وعلى الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد، يمكن أيضاً تنزيل التطبيق من "آب ستور"، وهو متجر التطبيقات التي أطلقته شركة هواوي بعد أن تم حظرها في الولايات المتحدة.

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Share your answer below, and make sure you include #PetalSearch!

T&Cs: https://t.co/Jl3RIrVwGE pic.twitter.com/Q24wdtEt3c — Huawei Mobile SA (@HuaweiZA) December 10, 2020

​وفي الوقت الحالي، لا يمكن تنزيل التطبيق على أجهزة أبل، على الرغم من أن الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل هذا ستكون قادرة على الوصول إليه، ولكن من المتصفح.

جدير بالذكر أن "Petal Search" هو محرك بحث أطلقته هواوي قبل بضعة أشهر، ويركز على الهواتف المحمولة ويستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة "Big Data" لتوفير تجربة أفضل لمستخدميه.

وأشارت الشركة إلى كافة التقنيات التي طبقتها حول "Petal Search" ستظل مفتوحة، بحيث يمكن لجميع المطورين الوصول إليها.

وتعتبر الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، المنتهية ولايته، أن هواوي تشكل تهديدا للأمن القومي، نظراً لأن أجهزة العلامة التجارية الصينية من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، يمكن التلاعب بها بما يسمح لبكين بأن تتجسس على مستخدميها، وهو أمر تنفيه هواوي دائماً.