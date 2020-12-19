السابعة عالميا.. طفلة روسية في السادسة من عمرها تجني ملايين الدولارات من قناتها على يوتيوب.. فيديو

حصلت أناستاسيا رادزينسكايا البالغة من العمر ستة أعوام من مدينة كراسنودار للمرة الثانية على مركزن من بين أكثر عشرة مدونين أجراً على موقع يوتيوب وفقًا لمجلة فوربس، حيث احتلت المرتبة السابعة من التصنيف، وفقًا لموقع.

وكتبت الصحيفة: "احتلت أناستازيا رادزينسكايا، البالغة من العمر ست سنوات من إقليم كراسنودار، المرتبة السابعة في ترتيب مدوني "YouTube" الأعلى أجراً في العالم". ونشرت المجلة قائمة بأفضل 10 نجوم في على موقع يوتيوب.

يشار إلى أن قناة رادزينسكايا تسمى "Like Nastya". وفقًا لـ Forbes، تم ضم رادزينسكايا في التصنيف للعام الثاني على التوالي، ففي عام 2019 احتلت المركز الثالث، وكان دخلها 18 مليونًا.

وفقًا للصحيفة، بلغ دخل رادزينسكايا هذا العام 18.5 مليون دولار، وبلغ إجمالي عدد المشاهدات 39 مليارًا، وبلغ إجمالي عدد المشتركين 190.6 مليون. بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن رادزينسكايا هي الفتاة الوحيدة في أفضل 10 مدونين على YouTube.