خالد الصاوي يروي موقفا غريبا حدث خلال وجوده بالإمارات وأول هدية من زوجته

كشف الفنان المصري، خالد الصاوي، أسرارا عن طفولته، وروى موقفا وصفه بـ"الغريب" حدث خلال وجوده في مدينة دبي في الإمارات.

وقال، خالد الصاوي، خلال برنامج "لايف من الدوبلكس"، مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، مساء أمس الجمعة، إنه "كان مشاغباً وقت أن كان طفلا، كما أنه تم فصله من المدرسة في الصف الرابع الابتدائي".

وكشف الصاوي عن أول هدية حصل عليها من زوجته، قائلا: أول هدية جابتهالي كان سيف عشان أنا بحب السيوف، وأول هدية أنا جبتها ليها كانت مسدس كهربائي"، مضيفا: "بنحب نتفرج على الرقص الشرقي وعلى الأفلام اللي دمها تقيل أحيانا وبنحب السفر والكلاب والبحر".

وروى خالد الصاوي، "موقفا غريبا حدث معه ومع زوجته بالخارج"، قائلا "سافرنا دبي عشان نحضر حفلة، وقبل الحفلة روحنا المطعم وطلبنا رز هندي بالخضار واللحمة. وبعد الأكل طلبنا آيس كريم وقولنا ننام شوية، صحينا على ميعاد طيارة العودة". وتابع: "إحنا بنحب نرمرم في السفر".

وكشف الفنان المصري عن بعض العادات السيئة في زوجته، قائلا: هي طيبة بس محدش يصحيها من النوم لأي سبب من الأسباب، لتعلق زوجته قائلة: أه ممكن أعض حد لما يصحين..وأنا نومي خفيف ومبعرفش أنام تاني لما إصحى".