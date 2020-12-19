خالد الصاوي يرفض طلبا لـ "أبلة فاهيتا" على الهواء ويتحدث عن خطباته الأربع

وطلبت "أبلة فاهيتا"، خلال استضافتها الفنان المصري خالد الصاوي، مساء أمس الجمعه، أن يؤدي أغنية "أحلى حاجة فيكي" وخاصة كوبلية "يالا إن شالله أموت في هواك"، ليبادرها قائلا إن هذه اللقطة كانت في فيلم.

وأضاف خالد الصاوي، خلال برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون إي": "ستوب ياجماعة..لا يا جماعة متفقناش على كدا"، ليفاجئ الجميع بعدها ويقوم بأداء الأغنية على الهواء. وقدم الفنان المصري، خاتم هدية لأبلة فاهيتا على الهواء مباشرة، وقام بوضعه في يدها، لتعلق أبلة فاهيتا بطريقة كوميدية "حد يسمعنا زغروطة".

وكشف عن ظروف زواجه، قائلا: أنا تزوجت في سن متأخر، وزوجتي أصغر مني بكثير، معقبا:"أنا تزوجت في الوقت اللي ربنا وفقني فيه". متابعا: "خطبت أول مرة وأنا عندي 21 سنة وتاني مرة كان عندي 23 أو 24 سنة وثالث مرة وأنا عندي 40 سنة والرابعة كانت خطوبة زوجتي مي". وأكمل: كل حاجة حصلتلي في الوقت الصح..زمان كنت متهور بس دا ميمنعش أني دلوقتي عقلت".