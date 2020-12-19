والسبب "ملحقتش ألبسه في الفرح".. فنانة تحضر حفلا بـ"فستان زفافها".. فيديو

وبحسب فيديو شاركته سماحة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام فقد ظهرت برفقة زوجها الملحن سامر أبو طالب في حفل دير جيست السنوي للفنانين المميزين بأعمالهم في عام 2020، بعد فوزها بأفضل مطربة شابة في الشرق الأوسط.

وعلقت سماحة على الفيديو في حسابها الشخصي بانستغرام قائلة: "جايزة أفضل مطربة شابة في الشرق الأوسط 2020.. الجايزه إلي أجلت عشانها الـ "هوني مون" (شهر العسل) بتاعي، الجايزه اللي فخوره إني بأخدها بعد أول ألبوماتي إلي طلع بعد تعب ومجهود كبير".

وتابعت: "الجايزه دي منكم وعشان كده هي غاليه على قلبي وخصوصاً إنها من مهرجان شفاف ونزيه شكراً لثقتكم الغاليه وتصويتكم ليا يا غاليين".

ووجهت سماحة الشكر لززوجها قائلة: "شكر خاص لوش السعد جوزي وروح قلبي الي دايماً ساندني وف ضهري وداعم ليا".

View this post on Instagram A post shared by Rana Samaha (@ranasamaha)

وعن فستان زفافها وسبب حضورها به قالت: "أيوه الفستان ده هو فستان فرحي الي كان مفروض ألبسه، وملحقتش ألبسه في الفرح فلبسته في فرحي التاني النهارده".

يذكر أن رنا سماحة كانت قد احتفلت بزفافها على سامر أبو طالب مطلع أكتوبر 2020.

وفي تصريحات سابقة قالت إن سامر صديقها منذ 15 عاما خلال فترة دراستهما في معهد الموسيقى العربية، مشيرة إلى أنه في هذا الفترة أصدر ألبوما غنائيا وكان مشهورا، ثم بعدها شاركت في برنامج "ستار أكاديمي" واكتسبت شهرتها وظلا أصدقاء، إلى أن تحولت الصداقة إلى حب وارتبطا رسيما.