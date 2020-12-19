غوغل تكشف سر تعطل يوتيوب وبعض خدماتها الاثنين الماضي

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم السبت، عن السر وراء العطل الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وتسبب في وقف خدمات مواقعها "يوتيوب" و"جي ميل" و"غوغل درايف" لما يقرب من 45 دقيقة.

وأوضحت الشركة في بيان حصل عليه موقع "9 تو 5 غوغل" أنه في وسط انقطاع الخدمة كانت "غوغل" انتهت من مهمة هي الترحيل إلى خدمة معرف المستخدم الخاصة بها، والتي تتعامل مع مصادقة بيانات اعتماد حسابات المستخدمين.

وتابعت أن المشكلة نشأت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عندما انتقلت الشركة إلى نظام جديد لتخصيص موارد النظام، لكن مع ترك أجزاء من النظام القديم في مكانها، ومع ترك هذه المكونات القديمة في مكانها، فقد عادت بشكل غير صحيح مع وجود خطأ حول الاستخدام عند الصفر.

وتابعت "غوغل" في بيانها أن انقطاع الخدمة كان سيحدث في وقت سابق لولا فترة السماح التي وضعتها الشركة، لكن لسوء الحظ انتهت صلاحية هذا الإصلاح، وبدأت أنظمتها الآلية تتصرف كما لو كانت المشكلة حقيقية.

وأشارت "غوغل" إلى أنه كان لديها إجراءات وقائية لمنع هذه الأنواع من المشكلات، ولكن لم يتم تصميمها للتعامل مع الحالة الدقيقة التي حدثت صباح الاثنين الماضي.

واعتذرت "غوغل" في بيانها "عن مدى تأثير هذا الحادث على عملائنا وشركاتهم"، وأكدت أنها تتعامل مع أي حادث يؤثر على عملائها بمحمل الجد، لا سيما الحوادث التي تمتد عبر مناطق متعددة.

وأكدت شركة "غوغل" أنها تخطط لتنفيذ إجراءات جديدة لمنع حدوث أعطال مشابهة في المستقبل.