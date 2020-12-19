فياض: فضل شاكر لجأ لمسلحين من أجل حمايته... فيديو

قال الإعلامي اللبناني، جمال فياض، إن الفنان فضل شاكر قد لجأ لمسلحين من أجل حمايته ولو سلم نفسه لحصل على حكم أقل.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة بالقناة الأولى المصرية قال فياض: إن فضل شاكر مر في مرحلة من مراحل حياته بفترة اضطرابات عائلية اضطرته للجوء إلى مسلحين ليكونوا في حمايته.

وعلل فياض هذا التصرف قائلا: لأن من كانوا في الطرف الآخر ضد فضل كانوا مسلحين ومدعومين من أحزاب وميليشيات.

وأوضح فياض أن وجود هؤلاء المسلحين بجانب فضل أشعره بالارتياح والطمأنينة، وكان يتصرف وكأنه زعيمهم.

ولفت إلى أنه عندما حدثت بعض التصرفات قامت الدولة على إثرها باتهام فضل بالإرهاب فإن الأخير حاول الاختباء، ولو سلم نفسه لكان قد حصل على حكم أقل.

يذكر أن المحكمة العسكرية اللبنانية، كانت قد حكمت الأربعاء الماضي، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكمين غيابيين بحق الفنان فضل شاكر، يقضيان بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية.

وقضى الحكم الأول بحسب الوكالة الوطنية للأنباء، بسجن شاكر 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني فقضى بسجنه 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وعلل فياض عدم حضور فضل للمحكمة بأنه كان خائفا نظرا لانشغال الجميع عنه بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، ولهذا كان حكم القاضي غيابيا بأقصى عقوبة، مؤكدا أنه لو كان حضر كان من الممكن أن يتم تخفيف الحكم لعامين أو 3 أعوام.

وطلب فياض في نهاية مداخلته من فضل شاكر أن يسلم نفسه حتى يتم محاكمته بشكل عادل، مؤكدا أنه لو حدث وسلم نفسه سوف تعاد المحاكمة وقد يحصل على عدد سنوات سجن أقل لأنه لم يقتل أو يهاجم الدولة، فقط حمل سلاح.

يذكر أن الحكم بسجن الفنان اللبناني، فضل شاكر، 22 عاما مع الأشغال الشاقة، قد أثار تفاعلا واسعا بين محبيه ومعجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه صدر بعد أن بدأ المطرب الشهير في استعادة مستواه الفني، وتحقيق أحدث أغانيه نجاحات كبيرة.