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    سباق الكارو في القاهرة، مصر 17 يوليو 2020

    قصة حب طفلين تشعل جدلا واسعا في مصر وتصل إلى القضاء.. فيديو

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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    "بسنت خانت محمد مع ياسين"... تريند انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسرعة خلال الساعات الماضية، فما قصته.

    فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو، لطفل يدعى محمد، يبلغ من العمر 6 سنوات، يروي فيها ما وُصف بـ"قصة الحب" التي يعيشها مع زميلته بسنت، وخلافات بينه وزميل له يدعى ياسين، الذي يسعى لـ"خطف حبيبته منه".

    وتظهر الفيديوهات المتداولة، والد الطفل بينما يطلب منه شرح تفاصيل مختلفة لوقائع حدثت بينه وبين زميله وزميلته في المدرسة، مع تعليقات مقاطِعة من الأب يسخر فيها من حديث الطفل، على غرار: "يا رومانسي يا حبّيب" وقال الطفل إن "زميلته كانت تحبه، لكنها تركته وذهبت لزميله ياسين، الذي أغدق عليها بالهدايا".

    وتفاعل ناشطون بكثافة مع الفيديوهات، وأظهر بعضهم تعاطفا مع الطفل الذي يروي تلك القصص بشكل طفولي وأسلوب مؤثر، بينما استنكر عدد آخر من المتابعين تلك المقاطع، متهمين والد الطفل باستغلاله.

    من جهته، أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، "واقعة استغلال الطفل من قبل والده المطرب الشعبي، الذي نشر فيديوهات مسيئة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي"، معلنا عن "اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة، والتقدم ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة".

    في هذه الأثناء، أكد حسام الشرقاوي، والد الطفل محمد، في تصريحات صحفية، إن فيديوهات ابنه ليست مفبركة. وقال، إنه "منذ انتشار هذه الفيديوهات على الإنترنت، استقبل الكثير من الصحفيين والإعلاميين في منزله"، مضيفًا: "تأكدوا بأنفسهم أنني لم أفبرك هذه الفيديوهات، بل هي فيديوهات حقيقية نابعة من تعبير ابني".

    وأكد الشرقاوي، أن "فيديوهاته الشخصية كانت تحقق مشاهدات أكثر من فيديو ابنه الذي أثارت الجدل"، مشيرا إلى أن "ابنه ظهر في العديد من حلقات أحد البرنامج التي يقدمها هو على موقع "يوتيوب"، وأدار حوارًا مع العديد من الفنانين منهم ميسرة وسامح الصريطي ونجوى فؤاد، وغيرهم".

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    مواقع التواصل الإجتماعي, مصر
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