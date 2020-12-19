محمود حميدة يفاجئ جمهوره بأول كلمة نطقها وهو رضيع و"تجارة المواشي"

حازت تصريحات الفنان المصري، محمود حميدة، في لقاء تلفزيوني، أمس الجمعة، على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف حميدة في الجزء الأول من لقائه مع برنامج "السيرة"، من تقديم وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، عن بعض أسرار حياته وجوانب خفية عن شخصيته، الأمر الذي أثار اهتمام جمهوره ومحبيه.

ومن الأمور التي فصح محمود حميدة عنها في اللقاء هو أن "جحش" هي أول كلمة ينطق بها بدلا من "بابا "و"ماما" عندما كان رضيعا يبلغ من العمر 5 أشهر، وذلك بسبب عمته التي كانت تحمله إلى حوش البهائم، وكانت تشير إلى جحش صغير وتردد اسمه أمامه.

وقال إنه عمل تاجرا في سوق المواشى وهو في عمر 11 عاما، وكانت كلمته في البيع والشراء لا يستطيع أحد رفضها.

طفولة مختلفة تمامًا من وهو عنده سنتين!

النجم محمود حميدة وهو بيحكيلنا عن الطفولة اللي كانت كلها تجارة وشغل .. هتستغربوا شوية بس هتموتوا من الضحك في الآخر 😅#السيرة pic.twitter.com/51Ut0JLSYe — dmctv (@dmctv) December 18, 2020

كما أشار حميدة إلى أنه يحب زوجته منذ أن كان عمره 5 سنوات، وكان على يقين من أنها ستكون الحبيبة الوحيدة التي لن يتزوج غيرها، وهو ما حدث.

أنا أول ماشوفت سوسو حسيت إن هي دي الوحيدة اللي ممكن تتجوزني 😍❤️

النصيب والصدفة والحب التلاته اتجمعوا سوا في قصة زواج النجم محمود حميدة #السيرة pic.twitter.com/p0vRCjQCRi — dmctv (@dmctv) December 18, 2020

وتطرق محمود حميدة في اللقاء عن علاقته بالفنان الراحل، أحمد زكي، مؤكدا أنه كان لا يحب مزاجيته لأنه كان وحيدا طوال الوقت، ويقطع الصلة بينه وبين أي شخص عمدا، وهو سبب عبقريته في التمثيل، بحسب رأيه.

النجم محمود حميدة وكلامه عن علاقته الجميلة بالنجم الراحل أحمد زكي في #السيرة ❤ pic.twitter.com/pSfomPzajz — dmctv (@dmctv) December 18, 2020

ولفت إلى أنه لعب دور البطولة بالمناصفة مع أحمد زكي في فيلم "الامبرطور"، من إخراج طارق العريان، والمستوحى عن الفيلم الأمريكي "سكارفيس"، من بطولة آل باتشينو.

وكشف حميدة أنه كان يحتقر فن التمثيل ومن يعملون فيه، وعندما اكتشف أن حكمه كان خاطئا، أصبح أول ممثل عربي يكتب "ممثل" في خانة المهنة ببطاقته الشخصية.