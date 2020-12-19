للعام الثالث على التوالي.."نجم اليوتيوب" طفل عمره 9 أعوام.. فيديو

حافظ الطفل ريان كاجي البالغ من العمر 9 سنوات، على صدارة الأعلى دخلا من موقع "يوتيوب" للعام الثالث على التوالي ليحصد لقب "نجم اليوتيوب".

وبلغت عائدات الطفل 30 مليون دولار أمريكي، حققها من خلال "تجربة الألعاب" ومراجعتها على الموقع.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" فإن كاجي حقق أرباحا وصلت لـ29.5 مليون دولار، من خلال قناته المعروفة باسم "Ryan's World".

كذلك حقق ريان حوالي 200 مليون دولار من الألعاب والملابس التي تحمل علامة Ryan's World، مثل ملابس النوم من Marks & Spencer.

كما وقع على صفقة لم يتم الإعلان عن قيمتها، ولكنها تقدر بملايين الدولارات على الأرجح، لمسلسله التلفزيوني على "نكلودين".

يذكر أن الطفل بدأ هوايته على الموقع في عام 2015، حيث بدأ بنشر مقاطع مصورة بعد مشاهدته للعديد من الأطفال يفعلون ذلك ليقرر رفقة أسرته الإنطلاق بقناته الخاصة.