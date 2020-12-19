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    سلاف فواخرجي

    سلاف فواخرجي تبرر تمسكها برفض المشاركة في مسلسل "الهيبة"... فيديو

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    ردت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، على الجدل الكبير الذي أحدثته تصريحاتها بشأن رفض المشاركة في مسلسل "الهيبة"، من بطولة مواطنها تيم حسن.

    وأكدت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" أنه من الطبيعي أن تحب أو لا تحب بأي عمل فني معروض عليها، وأن تشعر أن هذا مكانها أو العكس".

    وقالت: "من المؤكد أن الأمر في النهاية هو خيارات شخصية، ومسلسل "الهيبة" ليس مكاني، ولا تستحق تصريحاتي أن تثير هذا اللغط".

    وأوضحت سلاف فواخرجي أن هناك أعمالا فنية تقدمها قد يلقى مصيرها النجاح أو الفشل، ولكنها في النهاية تشبهها وتعبر عنها شخصيا.

    ​وكانت سلاف فواخرجي أثارت ضجة بتصريحاتها مؤخرا، عندما صرحت عبر إذاعة المدينة، بشأن موقفها من المشاركة في مسلسل "الهيبة" في حال عرض عليها المخرج سامر برقاوي المشاركة فيه، وقالت: "سوف أرفض إذا عرض علي العمل في مسلسل (الهيبة) لأنه ليس تركيبتي، وليس الجو الذي أفضله، فالعمل حقق نجاحا كبيرا، وأبارك لجميع أبطاله والنجمات اللاتي شاركن فيه".

    سلاف فواخرجي
    © Sputnik
    سلاف فواخرجي تنشر صورة لها مع جمال عبد الناصر
    ولفتت إلى أنها "صاحبة مشروع ليس هدفي التنافس، وهدفي أن اقدم أعمال تبقى في الذاكرة، الأهم بالنسبة لي أن أقدم عمل هادف بغض النظر عن ناجحه أو عدمه، فالأهم بالنسبة لي العمل يكون ذات قيمة، وشاركت في أعمال ذات إنتاج ضخم من قبل".

    وعرض مؤخرا الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" بعنوانا فرعيا هو "الرد"، وهو من تأليف وسيناريو وحوار ورشة كتابة، تتألف من سامر نصر الله، سعيد سرحان، أحمد قصار، وسيم قزق، يزن طربية، ومن إخراج سامر البرقاوي، ومن بطولة تيم حسن، وديمة قندلفت، ومنى واصف، وسعيد سرحان، ومحمد عقيل، وعبدو شاهين، وروزينا لاذقاني، وأويس مخللاتي، ونزيه يوسف، وناظم عيسى، وختام اللحام، وجان دحدوح، وليلى قمري، وأسعد حطاب، وولاء عزام، وبمشاركة بيار جماجيان، فؤاد حسن، أندريه سكاف، والإعلامية عبير شرارة.  

    وتبدأ أحداث الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" بعد سنوات تمر على حادثة اغتيال نجا منها "جبل" (تيم حسن) بأعجوبة، وقرر أن يطفر في الجرود تاركا خلفه عائلة مفككة، وقرية غارقة في مشاكل لا تحصى، تنتظر من ينقذها من سطو العصابات وقطاع الطرق.

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    الكلمات الدلالية:
    مسلسلات, مشاهير, منوعات, سوريا, تيم حسن, سلاف فواخرجي
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