ملحم زين عن قرار منع الرقص في رأس السنة: المقصود التجمع.. فلنرقص على "الطاولات".. فيديو

قال الفنان اللبناني ملحم زين إن الكلام حمال أوجه، وإن القرار بمنع الرقص ليلة رأس السنة ليس مقصودا به المنع الكامل.

وفي تصريحات لموقع "الفن" قال زين إن المقصود ليس منع الرقص بالكلية وإنما المقصود هو منع التجمع بحيث يتلاصق الأشخاص أثناء الرقص.

وشدد زين على ان الرقص هو فعلا لا إرادي قائلا: "الإنسان إذا طرب هز" داعيا إلى أن يرقص كل من يريد على الطاولة الخاصة به.

وفي سؤاله عن دخوله عالم التمثيل بعد غنائه لعدد من تترات المسلسلات الرمضانية، قال زين إنه لايشعر بأنه قد يصبح ممثلا ناجحا قائلا "أنا مافيني مثل مشهد بكي وانا مش عم ببكي ولا فيني مثل مشهد اني معصب لما ما كون معصب".

واعتبر زين نجاحه وفوز فريقه في برنامج "ذا فويس سينيور"، ليس فوز له، وانما فوز للبرنامج ككل، الذي استطاع أن يعيد التواصل بين عمالقة الفن والطرب الأصيل في العالم العربي مع الجيل الجديد الشاب.

وكان زين قد شن في وفمبر الماضي هجوماً قوياً، على مستشفيات لبنان بعد انتشار فحوصات خاصة بكشف فيروس كورونا "بي سي آر"، معتبراَ أن المستشفيات تعاملت مع الموضوع على أنه صفقة تجارية.

وكتب زين الفنان اللبناني ملحم زين، على وسائل التواصل الاجتماعي:""بي سي آر" بلبنان رح يصير متل القهاوي الإكسبرس على الطرقات… كل ٢ كيلومتر فيه محل بيعمل "بي سي آر" عالواقف والمختبرات والمستشفيات بلبنان معتبرة كورونا موسم يجب قطافه…لك إخس عليكم مجموعة أنذال"

وعقب انفجار المرفأ شن كذلك زين هجوماً على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، مشددا على ضرورة محاسبة الفاسدين، بقوله: "عم بيقولك خود ولادك وفل، بدهم البلد إلهم، الشعب مقسم طائفياً، ما بقى تنفع الأغاني ومواقف السوشيال ميديا، صار بدها تتعلق المشانق".