نقابة الموسيقيين تصدر إعلانا جديدا بشأن الحالة الصحية لمحمد منير

كشفت نقابة الموسيقيين المصريين في بيان رسمي، اليوم السبت، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان، محمد منير، وذلك بعد خروجه من المستشفى وعودته إلى منزله.

وأشارت النقابة إلى أن منير بصحة جيدة، ويتواجد حاليا في منزله، نافية استمرار تواجده في المستشفى كما يشاع، وذلك بعدما أجرى بعض الفحوصات الطبية.

وتابع البيان أن نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، تواصل مع محمد منير، واطمأن على صحته.

وأكد أن وعكة محمد منير الصحية لا تزيد عن تعرضه لإجهاد بدني، بسبب بذله مجهودا كبيرا أثناء التحضير لألبومه الغنائي الجديد، وأوصاه الأطباء بالراحة.

وأعلن بيان نقابة الموسيقيين المصريين أن محمد منير سيعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال"، وذلك استعدادا لطرحه الأسبوع المقبل.

وسبق لنقابة الموسيقيين المصريين، أن علقت على الحالة الصحية لمحمد منير، وذلك بنفيها أمس الجمعة أنباء إصابته بشلل في أحد قدميه بغد دخوله المستشفى.

يشار إلى أن الممثل الكوميدي، محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، شارك عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه بمحمد منير وأبطال "مسرح مصر"، وعلق عليها "الكينغ زي الفل الحمد لله ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، فى انتظار الألبوم الجديد في رأس السنه يا ملك".

وكانت وسائل إعلام محلية، أفادت بأن محمد منير تعرض لوعكة صحية، صباح أمس الجمعة، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور، موضحة أن "منير نُقل إلى قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة".

فيما خرج منير، يعدها ليطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى، وأكد أنه بخير وسيعود خلال الساعات المقبلة من أجل وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال".

يشار إلى أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد منير حملت عنوان "الناس في بلادي"، وذلك عبر حسابه قناته في موقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.