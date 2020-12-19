مصر... محكمة تلزم الفنان أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه لسمية الخشاب

قضت محكمة الأسرة المصرية بإلزام الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ 270 ألف جنيه لطليقته الممثلة سمية الخشاب، لعدم حصولها على المتعة والعدة خلال فترة زواجهما.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن محكمة الأسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، قضت بالحكم فى الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لحصولها على نفقة المتعة خلال فترة زواجها منه والعدة، وجاء فى قرار المحكمة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

ورفضت الفنانة سمية الخشاب، ومحامى الفنان أحمد سعد في وقت سابق التصالح فى القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب رفعت دعوى قضائية سنة 2019 بمحكمة أسرة سيدى جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التى تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.