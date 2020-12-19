بسرعة قذيفة... طائر جارح ينقض على فريسته... فيديو

تعتمد الطيور الجارحة على قوة حاسة البصر التي تمكنها من رصد فرائسها أثناء التحليق على ارتفاعات كبيرة، حيث تنقض عليها بسرعة هائلة.

ويصنف طائر العقاب ضمن الطيور الجارحة القوية، التي تمتلك أجنحة طويلة تمكنها من التحليق على ارتفاعات عالية، إضافة إلى جسم ضخم يمكنها من الانقضاض على فرائسها بسرعة هائلة بقوة القصور الذاتي.

وينتمي العقاب لرتبة الجوارح وله أكثر من 60 نوعا يعيش معظمها في أوراسيا وأفريقيا بينما يوجد أنواع أخرى في عدة مناطق حول العالم.

ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة انقضاض الطائر الجارح على إحدى الأسماك على سطح الماء، التي تم تمكن من اصطيادها بخالبها والطيران مرة أخرى.