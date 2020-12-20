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    الفنان المصري محمود حميدة على هامش حضوره مهرجان الأقصر السابع للسينما الأفريقية في مارس/آذار 2018

    محمود حميدة يكشف توبيخ فاروق الفيشاوي له بسبب اعتراف... ويحتد على وفاء الكيلاني... فيديو

    © Sputnik . Abdullah Hameed
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    كشف الفنان المصري، محمود حميدة، أمس السبت، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وبخه بشدة بسبب اعتراف أدلى به على شاشات التلفزيون.

    وقال حميدة في الجزء الثاني من لقائه مع برنامج "السيرة"، من تقديم وفاء الكيلاني، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، إنه عندما صرح من قبل في لقاء تلفزيوني أنه يستطيع الزواج لمرة ثالثة بسبب عدم امتلاكه القدرة الجسدية لذلك لامه فاروق الفيشاوي ونهره، وقال له غاضبا: "كيف تقول هذا عن نفسك".

    وأردف محمود حميدة أنه كان يتعمد التصريح بهذا لكي يبلغ الجمهور أن هذا إقرار منه بأن هذه المسألة خاطئة، لأن موضوع الزيجات الثانية فى مجتمعنا تحدث كثيرا، خاصة أن لو المرأة أصابها التعب قليلا يقوم زوجها بالزواج عليها، على الرغم من أنها تعبها ناجم في المقام الأول من خدمته وخدمة أطفالهما.

    كما أرجع محمود حميدة اعتناق المجتمعات الشرقية لتعدد الزيجات بسبب التربية والعادات والموروثات الخاطئة.

    وشهد الجزء الثاني من حلقة "السيرة" هذا الأسبوع احتداد محمود حميدة قليلا على مقدمة البرنامج، وفاء الكيلاني، بسبب محاولتها التطرق معه إلى المزيد من التفاصيل بشأن علاقة زوجته الأولى بالثانية.

    واكتفى حميدة بالرد على تلك الأسئلة بكلمة "لأ"، وهو ما جعل وفاء الكيلاني ترد عليه ضاحكة أن إجابته المقضبة تخرسها تماما، فأجابها بالإيجاب وأوضح لها أنها تناولت هذا الموضوع تحديدا بشكل مكثف، وواصل أنه قد يكتفي من الحلقة لهذا الحد.

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    مشاهير, منوعات, مصر, فاروق الفيشاوي, محمود حميدة
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