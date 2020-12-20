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    الممثلة المصرية مديحة يسري

    مساعدة مديحة يسري تكشف عن معاناتها الصحية والمادية بعد وفاة الفنانة

    © Photo / Facebook/ Madiha Yousri مديحة يسري
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    خرجت سهير مساعدة الفنان المصرية الراحلة، مديحة يسري، عن صمتها بشأن معاناتها الحالية، بسبب جحود الوسط الفني معها.

    وأكدت أنها تعاني صحيا وماديا منذ رحيل مديحة يسري في شهر مايو/ آيار 2018، وتعرضها أكثر من مرة للإصابة بمرض الحُمرة الذي يجعلها تتحرك بصعوبة شديدة بحسب موقع "مصراوي".

    سينما فوكس في مول الإمارات
    © Photo / Facebook/voxcinemas
    قرار حكومي مصري بشأن الممثلة مديحة يسري (صور)
    كما كشفت سهير التي ظلت تعمل مع مديحة يسري منذ أن كان عمرها 13 عاما، أن ظروفها الصعبة اضطرتها لبيع مناديل بالقرب من محطة المترو.

    وأشارت إلى أن هناك العديد من الناس من داخل الوسط الفني كانوا يتواصلون معها عندما كانت مديحة يسري على قيد الحياة، وأصبحوا الآن لا يتحدثون معها مثل الفنانة، ميرفت أمين، التي لا ترد على مكالماتها، والفنانة نبيلة عبيد التي أحيانا تجيب على اتصالاتها، ثم تجدها مسافرة للخارج، ولا تعرف بعد ذلك كيف تصل إليها.

    وشكت مساعدة مديحة يسري أيضا من خروجها من منزل الأخيرة دون أي مقتنيات بعد وفاتها، على الرغم من أن يسري سلمت شقيقتها قبل وفاتها ورقة تؤكد أن كل ما في غرفتها بمنزلها يخص مساعدتها فقط.

    وتابعت أنه لم يعد لديها وسيلة للتواصل مع أسرة مديحة يسري، ودائما ما تجد هواتفهم مغلقة، وتجهل أين يقطنون حاليا.

    وطلبت سعاد مساعدة مديحة يسري أن يتكفل أحد بعلاجها لكي تعود قادرة على السير من جديد.

    وتوفيت الممثلة المصرية، مديحة يسري، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 30 مايو/أيار 2018، عن عمر ناهز 97 عاما.

    وولدت الفنانة الراحلة باسم هنومة حبيب خليل في 1921 وبدأت رحلتها مع السينما بمشهد صامت في فيلم (ممنوع الحب) من بطولة محمد عبد الوهاب عام 1942 قبل أن تحصل على فرصتها الأولى في فيلم "أحلام الشباب" أمام فريد الأطرش وتحية كاريوكا.

    وقدمت على مدى مشوارها أكثر من 90 فيلما بعضها من كلاسيكيات السينما المصرية مثل "أمير الانتقام" و"حياة أو موت" و"إني راحلة" و"لحن الخلود" و"بنات حواء" و"الخطايا" و"لا تسألني من أنا" و"أيوب".

    وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "الإرهابي" عام 1994 أمام نجم الكوميديا عادل إمام.

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    قرار حكومي مصري بشأن الممثلة مديحة يسري (صور)
    وفاة الممثلة المصرية مديحة يسري عن 97 عاما
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    مشاهير, منوعات, مصر
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