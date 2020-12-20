كلوب يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة

علق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على حديث النجم المصري، محمد صلاح، الذي أشار في حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية عن إمكانية انتقاله في المستقبل إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وقال كلوب: "للمرة الأولى منذ فترة أتيحت لنا فرصة إجراء تغيير في التشكيل، مو لعب آخر أربع مباريات في فترة مكثفة، وكان إشراكه في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس فكرة جيدة وهذا هو الحال"، وفيما يخص الحوار مع "آس"، فقال: "ليس لدي شيء كي أقوله وكل شيء بخير من جانبي"، وذلك حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأجرى محمد صلاح حوارا مع صحيفة "آس" الإسبانية، تطرق فيه إلى شعوره بخيبة أمل بعدما حرم من حمل شارة قيادة الفريق أمام ميتلاند في المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، ومنحها إلى ترينت ألكسندر أرنولد، وقال: "أشعر بخيبة أمل لكن الأمر يعود إلى المدرب".

وتعليقا على إمكانية انتقاله إلى أحد عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، أجاب صلاح: "اعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا.. أستطيع القول بأن كل شيء في يد النادي حاليا".

واكتسح ليفربول مضيفه كريستال بالاس بسباعية نظيفة أمس السبت، في مباراة شارك فيها محمد صلاح في الشوط الثاني وأحرز هدفين متتاليين بفارق 3 دقائق، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 28 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يقع كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.