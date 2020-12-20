عائلة محمود ياسين تكشف سبب عدم حضور شهيرة حفل تأبين الفنان الراحل

كشفت وسائل إعلام مصرية، سبب عدم حضور الفنانة المصرية شهيرة، حفل تأبين زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، والذي أقيم في المسرح القومي.

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين، في تصريحات مع موقع "لها" الإلكتروني، إن "والدتها بخير ولم تصب بعدوى فيروس كورونا، وإنما جاء عدم خروجها من المنزل بسبب أن فترة العدة لم تنته بعد وحسب الشرع لا يجوز أن تخرج الزوجة من بيت الزوجية بعد وفاة الزوج لمدة 100 يوم إلا لضرورة".

وأضافت أن والدتها "رأت أن حضورها حفل التأبين الخاص بالراحل محمود ياسين لا يشكل ضرورة لخروجها"، مشيرة إلى حضورها وزوجها الفنان محمد رياض وأخوها المخرج عمرو محمود ياسين.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.