إلهام شاهين تتراجع عن تصريحاتها بشأن "علاقة حب" بين ابن شقيقها وهنا شيحة... فيديو

أثارت الفنانة المصرية إلهام شاهين، الكثير من الجدل، بشأن علاقة ابن شقيقها محمود شاهين بالفنانة هنا شيحة وتأكيدها أن "هناك علاقة تربط بينهما"، فيما خرج والد هنا شيحة للهجوم على إلهام شاهين"، مؤكدا أن "ما قالته لا يعدو عن كونه رأيها الشخصي وأنه لا حقيقة لكل ما قالته".

وأجرت الفنانة إلهام شاهين، في مقابلة مع برنامج "ET" بالعربي، حيث وجه لها المذيع سؤالا: "هل هنا شيحة ومحمود شاهين تزوجا"؟ لترد إلهام شاهين: "لا، لم يتزوجا". وعقّب، هل توجد علاقة حب بينهما، لترد: "الله أعلم احتمال، الناس بتقول".

ثم استكمل المذيع أسئلته: "ولكنك أكّدت وجود قصة حب بينهما؟"، لترد شاهين: "أنا قلت إنهما أصدقاء مقربان جدا، وعندما يتزوجا سيعلم الجميع بهذا الأمر، إذ أن علاقة الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين، يعلم الناس أنهما أصدقاء جداً ولكن لم تَصَل إلى الزّواج".

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وكانت إلهام قد أكدت منذ أيام، أن "هناك فعلا علاقة عاطفية تربط ابن شقيقتها بهنا شيحة، لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، وذلك بعدما ظهرت هنا مع محمود شاهين في أكثر من مناسبة كان آخرها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42".