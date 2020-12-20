أول فيديو من سمية الخشاب بعد الحكم القضائي بشأن زوجها السابق أحمد سعد

شاركت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، متابعيها، مقطع فيديو جديدا لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، بعد ساعات من حصولها على حكم بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ 270 ألف جنيه لها، كنفقة عدة ومتعة عن فترة زواجهما التي امتدت لعامين.

وظهرت سمية الخشاب وهي بملابس رياضية باللون الأسود، مرتدية نظارة شمس سوداء، وعلقت على الفيديو: "سعيدة وبروح حرة".

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وقضت محكمة الأسرة المصرية، أمس السبت، بإلزام الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ 270 ألف جنيه لطليقته الممثلة سمية الخشاب، لعدم حصولها على المتعة والعدة خلال فترة زواجهما.

ورفضت الفنانة سمية الخشاب، ومحامى الفنان أحمد سعد في وقت سابق التصالح فى القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.

يذكر أن سمية الخشاب رفعت دعوى قضائية سنة 2019 بمحكمة أسرة سيدى جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التى تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.